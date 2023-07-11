北科大學生資財系學生因熱炒店不供應白飯鬧出爭議，吸引全民討論，事後學生們到熱炒店道歉。對此，一位男子認為，整件事的因果關係其實弄反了，去熱炒店就是要吃白飯配重口味的菜，最後飯沒了只能點菜，當然是結帳離場，「尤其是五更腸旺、蒼蠅頭這種菜，就是要配白飯才爽啊！你飯都沒了，也說不願意補，那誰還願意點菜啊？」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，不論學生消費多少錢，熱炒店的飯被吃光了，「去吃熱炒店就是要吃白飯配重口味的菜啊，你炒飯炒麵配那些菜哪有意思」，尤其最後飯沒了只能點菜，學生就算食量大，一定也是結帳離場，「尤其是五更腸旺、蒼蠅頭這種菜，就是要配白飯才爽啊！你飯都沒了，也說不願意補，那誰還願意點菜啊？」，結果大家卻是回過頭檢討學生點很少的菜、只消費6千多元，原PO直言整件事的因果關係弄反了，「我是真不懂，檢討學生的觀點是怎麼來的」。

對此，許多網友紛紛回應，「我以為我是唯一逆風的」、「大確實，同校挺，本來熱炒就是先點一些試試水，不夠後面還可以繼續加點的，前面都沒吃完飯就沒了到底是誰要加點」、「看了好幾篇的留言，覺得好慚愧，我大學時期竟然想過晚餐自己去熱炒店點個兩盤菜，200塊可以白飯吃到飽，還好沒去，不然可能我也要上新聞了」、「看到FB底下的留言我都快吐了」。

北科大近日因為熱炒店消費爭議掀起白飯之亂。業者聲稱學生預約說20人用餐、實際是30幾人，入座後後菜沒出完就吃光白飯，提議沒白飯可以點炒麵時學生不願意；不過北科大資財營說明，事實上是27人消費了6900元，當晚反映後店家表示因為用完2桶飯、時間已過20時，所以為免浪費不再補飯。