戰況混沌不明的國民黨彰化縣第二選區立委提名作業今天展開登記，然因適逢農民曆日值「受死日」，吉少凶多，不宜諸吉事，今天無人登記，預計明天登記截止日時，有意參選的人馬才會正式浮上檯面。

國民黨彰化縣黨部昨天公告該黨彰化縣第11屆立法委員（區域暨原住民）選舉第三階段候選人提名登記作業，由縣黨部主委謝衣鳯將公告書張貼於公佈欄上，彰化縣8區黨部也同步張貼公告，宣告該黨彰化縣立委選舉第三階段黨內提名登記作業正式起跑。

國民黨中央把彰化縣第二選區（所含行政區為彰化市、花壇鄉、芬園鄉）立委提名作業列為第三階段，7月11日及12日的上午10時至下午4時，在彰化縣黨部開始領表、登記，作業完成後，將視登記情況，儘速通過提名人選。

目前已在運作可能參選國民黨彰化縣第二選區立委選舉的人選包括彰化市前市長溫國銘的長子溫宗諭、彰化縣前議員黃玉芬及牙醫診所院長楊曜聰等人。

國民黨彰化縣黨部指出，明天登記結束後，隨即就登記的同志先行協調，若協調不成，將採初選決定提名人選。初選原則上有兩種方式，除採全電話民調決定，也可能會採3成黨員投票及7成電話民調的方式，上述兩種方式由登記的同志協調決定。

國民黨彰化縣第一、第三及第四立委選區已提名完畢，分別為第一選區阮厚爵、第三選區謝衣鳯（現任）、第四選區鄭俊雄，唯獨彰化縣最大票倉的第二選區人選遲未抵定。

民進黨彰化縣立委選戰人選都已確定是女力全面出擊，分別為第一選區陳秀寳（現任）、第二選區黃秀芳（現任）、第三選區吳音寧及第四選區陳素月（現任）。