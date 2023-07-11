今（11）日上午新北市政府與交通部航港局、海洋委員會海洋保育署共同辦理「112年臺北港海難災害防救演習」，總計動員人數超過450人、各式車輛60多輛、船艦10餘艘及直升機1架次參與演習。（圖／新北消防局提供）

今（11）日上午新北市政府與交通部航港局、海洋委員會海洋保育署共同辦理「112年臺北港海難災害防救演習」，總計動員人數超過450人、各式車輛60多輛、船艦10餘艘及直升機1架次參與演習。（圖／新北消防局提供）

今（11）日上午新北市政府與交通部航港局、海洋委員會海洋保育署共同辦理「112年臺北港海難災害防救演習」，總計動員人數超過450人、各式車輛60多輛、船艦10餘艘及直升機1架次參與演習。以可能發生之海上與港區災害狀況模擬演訓，演練情境為「海難救援應變」、「船舶油汙染應變」及「港區化油設施遭受攻擊災害應變」，並結合中央、地方政府、軍方及民間公司共同參演，有效結合港區與鄰近相關單位發揮整體應變力量，迅速弭平突發之重大事件，確保港區安全。

今（11）日上午新北市政府與交通部航港局、海洋委員會海洋保育署共同辦理「112年臺北港海難災害防救演習」，總計動員人數超過450人、各式車輛60多輛、船艦10餘艘及直升機1架次參與演習。（圖／新北消防局提供）

兵棋推演於當日上午9時30分至12時在臺北港旅運大樓辦理，採無腳本模式，貼近真實災害情境，並以災害發生時序進行，各參演單位分成中央災害應變中心（含前進協調所）、台北港前進指揮所、市級前進指揮所及通報系統等四組，依權責進行緊急應變處置，並由考評單位組成觀察小組現場下達臨時狀況，考詢各分組實際面臨災害時之溝通、聯繫、調度、協調等應處作為，勾稽中央災害防救業務計畫與地區災害防救計畫，驗證整體計畫之可操作性與完整性，強化災害防救演習與災害應變之效度與信度，以增進災害防救演習與災害應變之能量。

實兵演練於下午2時至4時許在臺北港東1、東2及北1碼頭辦理，依演練情境設定預擬之災情狀況，以實際災害情資通報作業發布演習狀況，並啟動應變作業，另納入區公所、社區、學校及協力團隊共同參與規劃及演練，酌參歷史災害應變精進措施，以驗證兵棋推演的各項救災議題及參演單位應處災害之救援能量。

朱惕之副市長表示，海上安全需要大家共同維護，災害搶救除有賴於協調整合中央、地方及國軍等各單位與民間團體之各項資源，運用各項救災資源、人力及裝備，強化整體救災能力，亦需熟稔緊急應變處理相關程序及設備操作，以提升救災緊急應變處理能力，減少生命及財物損失。只要大家對海難發生與海洋保護多付出一份努力，就可以減少一份的危害。本次演習整合了軍方、公務機關及民營單位共同參演，相信在演習的過程，各單位更能熟練彼此之緊急應變程序與機制，為港口及海域安全築起一道最強而有力的國家防護網。