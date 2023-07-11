近日27名北科大學生到熱炒店用餐，因為店家白飯供應不及，氣得上網狂刷1星負評，目前雙方各說各話，事件尚未止息。不過今（11）日下午竟出現一名學生表示，正在規劃「北科第一屆飯桶王大賽」，已有數名學長贊助高額獎金，前三名都能拿到獎牌、獎狀、獎金，冠軍獎金保底有4位數。

一名北科大學生在校園的臉書私密社團發文，怒吼「為什麼媒體輿論可以這樣一面倒？老闆都把不利留言刪光，然後再找媒體啊」。並表示希望能在兩周內，舉辦「北科第一屆飯桶王大賽」，目前仍在構思賽制，但預計會有三種比賽組別。

原PO說明，第一組是「純白飯組」，挑戰過程中可以喝水；第二組則是「正常組」，一樣是比賽誰吃得飯量較多，每位參賽者一開始可以選擇固定的飯量，並自備配料；最後則是「大胃王組」，不限制任何配料，但一樣需要自備，吃最多碗飯的參賽者取勝。而該場比賽將舉辦於午餐時段，預計限時2到3小時。

值得注意的是，這場比賽除了能「白飯吃到飽」，原PO表示，將提供前三名獎牌、獎狀、獎金，「冠軍獎金保底2千元」，已有許多在校、已經畢業的學長熱情贊助資金，總共超過3萬元，而目前暫定完全不需要繳交報名費，僅需要提供押金，完賽後會全數退還，只要曾經是北科大的學生或是教職員，皆符合參賽資格。原PO表示，整起活動仍在規劃與構思，會先統計意願人數，再選擇比賽場地。