感恩公益募款音樂餐會，將用在地蓮花、蓮子、蓮藕為食材烹飪各式料理。（蓮心園社會福利基金會提供／張毓翎台南傳真）

創立近30年的台南蓮心園社會福利基金會，除了照顧獨居長者，也收容身心障礙的孩子，過去3年服務工作量日益增加，卻因疫情關係，公益募款遇到瓶頸，基金會7月29日將舉辦感恩公益募款音樂餐會，期盼匯集大眾的愛心，一同幫助弱勢族群。

蓮心園社會福利基金會董事長張田黨表示，過去因為疫情的關係，許多服務工作受影響，也增加不少防疫成本，而民眾可能因為經濟收入減少的關係，捐款也減少近三分之一，讓基金會運作更加捉襟見肘，但社會上需要幫助的人愈來愈多，蓮心園的日間作業設施增加了3個據點，服務對象增加55名。

蓮心園每年都會利用白河蓮花盛開的時節，舉辦公益募款餐會，今年特別結合永續的理念，在風景秀麗的小南海將軍埤旁，以稻田餐桌的永續飲食形式，並與在地蓮農陳克明、廚師黃奕瑉合作，用在地蓮花、蓮子、蓮藕為食材烹飪各式料理，並邀請台南市唯一的KosWing爵士大樂團演奏，邀請善心民眾用實際行動，支持永續與愛心兩項義舉。

張田黨提到，今年募款餐會除了戶外美景和爵士音樂以外，邀請民眾可以提早前來，到基金會的啟智中心參觀，了解蓮心園的服務工作，拉近服務對象、機構與捐款民眾的距離，也讓善心民眾對自己愛心捐款的運用方式，能夠更加放心。