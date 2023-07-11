45歲蔡姓男子因心情不佳，上月7日晚上竟持玩具槍闖入龍潭一間超商搶走8.1萬現金，蔡男拿到錢後催促店員報警，等不及警察到超商，又返家找老父載他到派出所自首，稱只因「想吃牢飯」，桃檢偵結，依成年人故意對少年強制罪嫌起訴。

家住龍潭的蔡姓男子，上月7日晚上6點半因心情不佳，赴住家旁的超商，當場掏出玩具手槍指向未滿18歲的呂姓店員，恫嚇：「拿錢出來！」呂姓店員一度不願理會，但蔡男又加重語氣和加大音量，店員才從收銀機內取出現金，將總共8.1萬元交給蔡男。

蔡男得手後不但未逃跑，還要求店員趕快報警，但呂姓店員仍不為所動，其他店員見狀連忙報警，蔡男獲悉，在店內待了5分鐘，等不及警方到場，自己走回家，拜託父親載他到鄰近的龍潭分局聖亭派出所，並將全部的現金和玩具槍一併交付給員警稱：「我搶了超商！」，父親才知兒子闖了大禍。

蔡男向警方供稱，自己因心情不佳，想進監獄吃牢飯才會行搶，家屬則提出蔡男思覺失調症的就醫紀錄，警方訊後仍依恐嚇取財送辦。

桃檢調查，蔡男偵訊時都能流暢以對，也自知違法，並無降低辨識能力，另蔡男得手後未立即逃逸，是等店員報警之後才離開，且在警方知悉前就前往派出所自首，加上審酌他的犯罪動機，主觀犯意並非索取店內財物，不構成恐嚇取財，最後依成年人故意對少年犯強制罪嫌起訴。

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