民眾黨總統參選人柯文哲10日自爆，他在上月訪日時「自民黨幹事長」告訴他「台灣沒有辦法參加CPTPP」，駐日代表謝長廷發聲明回應「在我們洽排的對象中，並沒有自民黨幹事長茂木敏充在內。」民眾黨今天傍晚指出，此次柯文哲訪日行程是與自民黨參議院幹事長世耕弘成會面，並強調說出目前加入區域經濟組織的實際困境，並非選舉操作。

台灣民眾黨回應聲明如下：

一、首先，感謝謝長廷大使及駐日代表處，就此次柯文哲主席率領的台灣民眾黨訪團，提供協助。

二、此次柯文哲主席訪日行程是與自民黨參議院幹事長世耕弘成，以及自民黨參議員們會面。

三、雙方在私下會談中，世耕弘成幹事長提到，CPTPP並不是單純取消關稅而已，是一個包括智慧財產權保護、數據資料安全等等的協定，牽涉的領域很多，要花很長時間準備。更重要的是台灣要加入，有政治問題必須解決。從目前章程規定而言，新加入國家需要全體會員國同意，就目前的台灣外交關係而言，只要中國抵制，他很容易找到幾個國家投反對票。因此台灣應該設法分階段突破，能和台灣簽署BTA (bilateral trade agreement) 的先進行，才不會全部停擺。

四、柯文哲主席也與世耕弘成幹事長等自民黨議員，談到許多實質性議題，包含安全保障、自由貿易協定，彼此交換了許多意見，雙方意見一致性高，也表示希望未來有更多交流。

五、台灣民眾黨作為負責任的政黨，出訪交流皆是以台灣利益為最優先考量，說出目前加入區域經濟組織的實際困境，並非選舉操作，而是希望執政者以及有關部門能有積極作為，以誠懇務實的態度面對問題。有可被信任的政府，才有可以期待的未來。

柯文哲6月初出訪日本，於6月5日與自民黨親台派13名議員交流，其中幹事長世耕弘成被視為日本已故前首相安倍晉三親信之一。

柯文哲昨在專訪節目表示，這一次去日本見到了「自民黨幹事長」，他覺得這一次去日本其實真正外交是晚上10時以後在辦，白天官方正式，晚上到自民黨的Club大家把西裝脫掉、領帶拿掉、酒瓶擺好開始談。

柯文哲接著說，「他（幹事長）就說，台灣沒有辦法參加CPTPP」，因為是採共識決、11個國家都要同意，中共再怎樣也有幾票反對，「台灣要死了那條心，不可能」，對方主張要先挑幾個友好的國家個別談、分別談、部分談。

柯表示，「他說我現在告訴你CPTPP不可能，如果自民黨幹事長這麼清楚跟我們講，我相信我們政府也知道，如果政府知道就不要再騙老百姓」。柯文哲指稱，「這是第一手消息」，是自民黨幹事長直接跟他講，他一聽也覺得很合理。

不過，謝長廷今天發聲明指出，柯先生6月初訪日，駐日代表處有公開接待，也有協助洽排或介紹拜會窗口，但沒有私下見面，也沒有派人陪同拜訪，這是避免被誤會。

謝長廷強調，「在我們洽排的對象中，並沒有自民黨幹事長茂木敏充在內。」謝也進一步表示，如係朋友間的私下或酒後談話，不宜公開引用為立場或主張。

謝長廷喊話，將來可能坐大位的人，涉及外交事項，建議謹慎求證，精確發言，如發現錯誤，必須及時更正，才不會留下不良印象。

謝甚至說重話，「以前有位總統候選人訪日，無中生有說他見到了安倍，成為笑柄，丟的是台灣整體形象。」