劉德華近日在社群曬出和梁朝偉同框影片，兩大影帝世紀同框，讓網友看了都興奮不已，更有人發現對比劉德華熱情像周圍的人寒暄，梁朝偉則在一旁淡定喝水，笑稱是「社牛跟社恐的對照」。

近日劉德華和梁朝偉一起出席活動，只見他熱情和周邊的人互動，而坐在一旁的梁朝偉則是顯得內斂，安靜喝水眼睛不時到處看，卻沒主動說話，和劉德華形成強大反差，讓網友看了都笑翻。

劉德華同框梁朝偉。（圖／取自劉德華IG）

「好可愛的兩位影帝啊」、「完全演繹了社牛&社恐」、「偉哥真的低調又樸實，反應可愛」、「劉德華真的好活潑」、「梁朝偉看起來好不知所措」。其實，個性低調的梁朝偉，曾坦言有嚴重的社交恐懼症。

他表示在人多的場合會不知所措，和別人初次見面也會緊張，因此他克服社恐的3大秒招就是微笑、揮手和給心，連妻子劉嘉玲都爆料過他看電影會一次買6個座位，避免於他人接觸，與擅長社交的劉嘉玲形成對比，因此兩人若一起出席活動，他就非常依賴妻子，而也是因為個性互補，讓他們多年來都可以恩愛如初。