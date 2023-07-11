殺警犯移往外役監服刑，引發輿論指責政府修法怠惰，多名國民黨立委點名民進黨立委邱志偉、許智傑、趙天麟、邱議瑩等人，於2020年3月提案將現行外役監資格放寬。對此，邱志偉11日澄清，提案是為調整外役監對累犯遴選資格的不合理規定，與現在討論的排除哪些重罪犯進入外役監並無關係，國民黨不該偷換概念，惡意抹黑。

邱志偉先是解釋過往提案緣由，他指出，大法官釋字第775號表明，累犯無論前案情節輕重，一律加重最低本刑，牴觸憲法第23條比例原則規定，據此，外役監不論累犯的前案情節輕重，一律排除遴選，也有違比例原則，他因此提案。

邱志偉表示，本案是在2020年5月22日三讀通過，統計當年3月30日修法前夕，因為前案輕罪（6個月以下）而無法申請外役監的累犯受刑人尚有7487人，「國民黨萬不該犧牲受刑人權益來謀取政治利益，此非國家之福。」

邱志偉指出，該提案目的在於調整外役監對於累犯遴選資格的不合理規定，透過「新增但書」的方式，將前案僅是6個月內輕罪的累犯納入外役監遴選範圍，跟輿論現所討論的「應排除哪些重罪犯進入外役監」並無關係。

他也秀出條文對照自清，2020年5月前，《外役監條例》第4條第2項第3款明定，累犯不得進入外役監遴選，而參酌憲法比例原則，及大法官釋字第775號精神，新增一條但書「已執行完畢之前案均為受六月以下有期徒刑之宣告者，不在此限。」

邱反問國民黨，該提案在二、三讀時，也都是獲得朝野共識「無異議通過」，國民黨不該昨是今非、偷換概念，惡意抹黑本人立意。他也重申，對於殺警案等重罪犯進入外役監問題，他同表憂慮，也支持修法，會全力支持臨時會修正外役監條例。