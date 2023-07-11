新北市一名林姓欠稅大戶積欠2000多萬元的娛樂稅數十年不繳，加上名下無財產，且出境多年，有關限制出境、禁奢條款、拘提管收等手段，已無法執行，新北市稅捐稽徵處追查發現，欠稅人名下購有高達近億元的人壽保險，擔心保單遭強制執行而被終止，這名欠稅大戶才終於一次繳清所有欠稅。

新北市稅捐稽徵處表示，林姓欠稅大戶滯欠2000多萬的娛樂稅十餘年，稽徵處提出民事訴訟求償，主張保單解約償付欠稅及遲延利息。雖歷經一、二審敗訴，判決保單終止權為一身專屬性，不得強制執行，但仍鍥而不捨提起上訴，不斷提出有利答辯。

最高法院民事大法庭於2022年12月9日裁定，揭示執行法院於必要時，得核發執行命令，終止債務人為要保人的人壽保險契約，命第三人保險公司償付解約金。稅捐稽徵處表示，此項有利債權人之裁定，為稽徵機關清理欠稅可執行人壽保險創造先例，日後可為各稅務機關與執行機關執行保險契約時之有力依據，開啟執行保險契約清償欠稅管道。欠稅人藏富於保險，規避租稅債務取巧行為，行不通了。

欠稅人得知裁定後，為減輕須額外給付的遲延利息負擔約235萬元，及避免保單被解約，失去投保利益，主動至執行分署完納欠繳的2358萬餘元及執行費用88萬餘元，亦將滯欠國稅機關之2000多萬元一併繳清！