112學年度竹苗區高中免試入學分發出爐，竹市免試入學錄取率達99.05％，其中前六志願錄取同學高達994位，顯示竹市各國中學生均能充分了解自我興趣、能力與所選志願校科相符程度，適性選擇理想學校就讀，學生可至竹苗區免試入學網站查榜。

教育處指出，此次免試入學竹苗區報名學生共計1萬1041人（其中一般生1萬490人、原住民學生287人、身心障礙學生263人）；經入闈分發作業後，共錄取學生總數計1萬952人，其中前六志願錄取同學高達97.66％。

教育處提醒，考生若對於分發結果有疑慮，可於12日下午4時前，向免試入學承辦學校國立新竹高級工業職業學校申請複查。

教育處長童鳳嬌表示，建功高中國中部童郁庭、彭苡榛都拿下5A9＋，以第1志願選擇建功高中就讀，導師們都說2位同學都是自律性很高的同學，彭苡榛同學亦是今年的畢業證書領取代表，2人都期待能跟著直升的學長姐一樣，進入國內最頂尖的大學就讀。

育賢國中今年也表現亮眼，直笛團學生陳歡拿下5A10＋，她捨棄實驗中學，選擇離家近的新竹女中就讀；孫曼榕、打擊合奏樂團員單師耘，2人同為該校語文資優班學生，3年來在繁重的課業壓力下，創造最大化價值的時間管理，也以優異的成績攜手共進新竹女中延續善緣。

教育處提醒，未獲錄取及放棄錄取資格的學生可於7月中旬後至「112學年度教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查詢，各辦理續招的高中職學校，並盡速報名參與續招作業，續招不受就學區限制，建議未就定位的學生可善加利用上述續招網站資訊。

另，家長及考生務必留意報到及入學相關訊息，有關入學分發詳情，請參閱「112學年度竹苗區免試入學委員會」網站，亦可洽詢各招生學校教務處。