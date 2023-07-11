每個人對金錢的態度都不一樣，有些人賺多少花多少，喜歡及時行樂；有些人則看重未來，賺到的錢從不亂花，甚至還會拿去投資理財。大陸命理專欄「運勢君」分享，處女座、摩羯座和天蠍座是理財高手，不但平時不隨便亂花錢，還懂得「以錢滾錢」，為自己賺進更多錢財。

▎處女座

處女座能把現有的錢精打細算地運用，一小部分是拿來存著應急用，其餘都會拿去進行適當的投資，「以錢生錢」提高賺錢的回報率，且在日常生活開銷上，處女座也是秉持著只花必要的錢，不該花的絕對不浪費，這樣的理財方式自然能替他們留下不少資產。

▎摩羯座

摩羯座有很強的理財意識，對金錢的認知很透徹，他們不會盲目消費，每一筆支出都花在他們覺得值得的地方，比如定期的理財項目，或是能讓投資收益比較穩定的方式；此外，摩羯座對於金錢也很有規劃，知道賺錢不易，才更懂得如何合理地使用。

▎天蠍座

天蠍座對金錢有很大的慾望，所以會非常努力、想方設法地賺錢，也因為所有錢財都是靠努力得來的，面對這些財產，他們第一時間想到的是該如何運用，並開始思考如何「以錢滾錢」，就算只有很少的收益就願意嘗試，且天蠍座重視腳踏實地，所以賭博性質的事情幾乎不會去做。