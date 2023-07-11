受到梅雨鋒面旺盛影響，日本九州北部地區昨天下起大雨，土石崩塌、河川氾濫、房舍倒塌等災情頻傳，目前最新災情上修至少6人死亡，3人失蹤，民眾搭公車時錄下馬路淹水的慘狀，水甚至還從門縫中淹進公車裡面。

據《路透社》11日報導，日本氣象廳將九州北部地區暴雨特別警報調降為警報等級低，但仍然呼籲居民對進一步的山崩保持警惕。近日以來全球各地不尋常大雨不斷，日本最近幾天是受到襲擊的最新國家，這引起了人們對氣候變化速度的新擔憂。

梅雨鋒面從對馬海峽延長至日本的東北地區，來自西方的暖濕氣流流入。日本氣象廳預報課長杉本悟史召開記者會表示，線狀降水帶（線狀對流）幾乎在同一處持續發生，降雨量大幅超出預估值，呼籲民眾千萬不能輕忽，務必要懂得確保人身安全。

上述地區今天梅雨鋒面滯留。此外，北海道上空有寒氣流入，因此日本全國局部地區可能下大雨或有強風，也可能出現打雷、下冰雹等情況。大雨迫使輪胎製造商普利司通（Bridgestone）本週一（10）在九州的4間工廠暫停運營，但公司一位發言人表示，工廠已經在本週二早上恢復運營。