桃園捷運綠線北機廠工程，受高溫、風大影響，工地風沙飛揚影響附近住戶生活，捷工局請廠商加強改善，降低揚塵影響。（捷工局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園捷運綠線施工中，位於大園、蘆竹交界的滲眉埤經整治將轉型為北機廠，未來將施作行控中心、主變電站、主維修廠駐車廠等廠房，是G13至G32站日後優先通車的關鍵，目前正進行整地工程。但受連日高溫、風勢強勁影響，風沙滿天飛影響周邊住戶生活。桃園市捷運工程局回應，已舖防塵網並加強灑水，降低揚塵影響。

市議員游吾和指出，北機廠施工造成塵土飛揚，不僅住戶門窗緊閉，連戶外都難待，甚至許多人的汽機車都被蓋上一層沙難清理，建議施工單位應敦親睦鄰提出相關清潔補償；市議員徐其萬說，北機廠附近為密集住宅區，雖過去也有揚塵，但沒有近幾天這麼嚴重，建議廠商增加灑水次數，維護周邊住戶權益。

大園菓林里長陳錫達說，北機廠附近住戶超過200戶，許多社區緊鄰基地，近日因風大與灑水次數不足，導致風沙都吹到周邊住家，雖近2天已有改善，仍希望別再造成影響。

捷工局機電工務所主任陳宥廷回應，目前北機廠進行土方工程，主要整地作業預計今年底完成，統包廠商於施工期間配合鋪設防塵網與水車灑水抑制揚塵。但夏季氣溫飆高、改吹西南風造成揚塵飄散，已要求廠商增加防塵網鋪設面積並提高灑水頻率，降低揚塵影響。

為讓民眾瞭解施工情形，捷工局7月14日將於大園兒十四兒童遊樂公園暨管理中心，辦理北機廠施工暨揚塵改善措施說明會，聽取民眾意見並精進揚塵改善措施。