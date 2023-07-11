台南市本土登革熱今天新增19例，累計已286例，短短1個月逼近300例，讓專家也提醒民眾要提高警覺，台南市登革熱防治中心指出，與近10年同期相比，今年本土病例去僅次於2015年登革熱大流行，儘管連日化學防治不歇，但根據天氣預報，未來幾日將有局部大雨或豪雨，大幅提高登革熱傳播風險。

登防中心也說，目前疫情多仍分布在溪南地區，熱區則為仁德區與東區交界處及永康區，台南市政府為此也將設立冷區防線預警機制，即鹽水溪以北，曾文溪以南（新市、安定、善化、歸仁、關廟、新化等區）為第二道防線，由衛生所加強孳生源密度調查、區公所動員社區強化孳生源巡查清除、區公所動員孳清後，調查指數仍升高不降的里別，將由環保局進行戶外化學防治，期能讓登革熱不再往外擴散。

台南今天新增19例，分別為永康區6例、仁德區及東區各5例、北區2例、歸仁區1例，年齡介於21歲至95歲，13例是由診所或醫院通報確診，6例由防治中心擴大採檢發現，17例經疫情調查後皆與仁德、東區及永康高風險區有關，其餘永康區有2例感染源不明，尚在疫調中。

登防中心也說，今年一發現首例本土確診病，第一時間即採取強力孳生源清除、擴大採檢及縝密規畫化學防治等相關措施，病例雖上升，但有一半是主動擴採出來，顯示初步防治有成。

不過，近期社區巡檢仍發現積水容器仍無處不在，根據天氣預報，未來幾日將有局部大雨或豪雨，雨後未及時倒除的積水最易形成病媒蚊孳生源，呼籲市民即刻動員，檢查家戶內外積水容器，特別是常見的桶、缸、甕、盆、花瓶、花盆、各式底盤等，落實「巡、倒、清、刷」，經查獲孳生源，將依法逕行舉發，並處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。