食藥署近日驗出今年首批微量輻射食品「越桔萃取物」，雖然未超出標準值但仍勸業者退運。（食藥署提供）

在日本即將排放福島核廢水之際，食藥署近日也公布在邊境攔截今年首批從日本愛知縣進口的食品含有輻射汙染，被驗出銫-137含量達15.7貝克／公斤。食藥署指出，雖然本次驗出的輻射值並未超標，但已勸導業者將產品退運或銷毀。

去年2月我國宣布重新開放日本核災5縣市的食品可輸入，不過仍要求業者檢附輻射證明以及邊境檢測確保國內食品安全。食藥署副署長林金富指出，本次檢出含銫-137的產品為「越桔萃取物」，其輻射含量達15.7貝克／公斤，依照我國輻射殘留量標準來看並未違規。

林金富表示，我國輻射殘留量標準會依照銫-134、銫-137總和所對應的不同產品有各自的標準值，例如乳及乳製品為50貝克／公斤、嬰兒食品也是50貝克／公斤，飲料和包裝水為10貝克／公斤，其它食品為100貝克／公斤。

林金富進一步說明，根據過去立法院的要求，即便產品符合標準，食藥署也應對輸入業者進行道德勸說，因此過去即便有多家廠商引進符合標準的產品，最後都是自行辦理退運、銷毀處理。

食藥署統計，去年共12批日本引進的食品被驗出微量輻射，結果都是未超出標準，而我國自2011年3月15日起檢驗21萬批日本食品，有249件樣本含有微量輻射，也都沒超出標準，至於本次的「越桔萃取物」則是今年首批被驗到含有輻射殘留的食品。

台北榮總核醫部輻射傷害防治中心主治醫師姚珊汎表示，本次驗出的銫-137雖然在標準值內，但由於銫-137的半衰期長達30年，且銫-137會主動找骨頭沉積在人體內，幾乎可以說被人體攝食後會跟一輩子。

姚珊汎說，我國訂定的輻射殘留量標準是依照世界的科學證據，以不會造成人體影響的每日攝食量來推估，但即便醫學能證明攝入微量輻射不會有負面影響，但要讓國人心理沒有芥蒂恐怕還很困難，這也是食藥署堅持勸退業者引進的主要原因。