陳奕迅前天在慶生會上切了四個蛋糕。(My Kan Wonderland Limited 提供)
陳奕迅前天在慶生會上切了四個蛋糕。(My Kan Wonderland Limited 提供)
陳奕迅前天在香港跟數百名歌迷聚會慶生。(My Kan Wonderland Limited 提供)
陳奕迅前天在香港跟數百名歌迷聚會慶生。(My Kan Wonderland Limited 提供)
陳奕迅前天在香港跟數百名歌迷聚會慶生。(My Kan Wonderland Limited 提供)
陳奕迅前天在香港跟數百名歌迷聚會慶生。(My Kan Wonderland Limited 提供)
陳奕迅前天在香港跟數百名歌迷聚會慶生。(My Kan Wonderland Limited 提供)
陳奕迅前天在香港跟數百名歌迷聚會慶生。(My Kan Wonderland Limited 提供)

陳奕迅「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」將於7月15、16、18、19、21、22、23日登上台北小巨蛋，舉辦7場演唱會，前天香港歌迷舉辦慶生會為他暖壽，被問到生日願望，他笑說：「說出來就很難實現，但其實人越大追求越少，最希望是身體健康，還有巡迴演出順順利利，如果可以再貪心一點，希望世界可以和平健康，沒有戰爭與疾病。」

陳奕迅將於7月27日迎來49歲生日，前天在香港慶生會上提早切了4個蛋糕，有他喜愛的莓果和荔枝口味，還有網球主題蛋糕，以及由叉燒油雞與燒鵝腿蔥油飯組合成的蛋糕，創意十足！他一看到就拿出手機不停地拍照，吹蠟燭許願後，更大快朵頤吃起燒鵝腿來。

他收到不少歌迷送的禮物，包括有為他在加拿大的ALBERTA(艾伯塔)種49棵樹，有來自世界各地歌迷拍影片祝福，每位入場歌迷都寫了一封信放進大型紅包袋送給他，他整個人爬進大型紅包袋裡面抽出歌迷的信現場唸讀出來，場面歡樂有趣。

他表示，「我會開心很久，因為好久好久沒這麼近距離跟大家見面，很久沒跟這麼多人一起聊天，我會將這份開心帶去台北，今日接收了你們的力量，到時候你們發覺陳奕迅在台北唱得很好的話，你們就知道，是你們有把力量給了我！本來去台北演出，心情都很緊張，現在已經沒那麼緊張....多謝大家。」

陳奕迅本周六起將在台北小巨蛋舉辦7場演唱會，勢必造成旋風，而他8月底則會到北美巡迴6站，是首位在三藩市Chase Center舞台上獻唱的亞洲歌手，為華人歌手開創新歷史。「很幸運這次北美巡演我可以去到不同的大型場館，每站video wall都以香港原版作藍本，配合各場地特性修改，希望帶給各站觀眾原汁原味的Fear and Dreams～真的要大聲的跟北美講：各位觀眾這次一定跟以前有不同的新體驗～到時見！哈哈。」

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#陳奕迅 #歌迷 #慶生會 #緊張 #舉辦