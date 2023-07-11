陳奕迅前天在慶生會上切了四個蛋糕。(My Kan Wonderland Limited 提供)

陳奕迅前天在香港跟數百名歌迷聚會慶生。(My Kan Wonderland Limited 提供)

陳奕迅前天在香港跟數百名歌迷聚會慶生。(My Kan Wonderland Limited 提供)

陳奕迅前天在香港跟數百名歌迷聚會慶生。(My Kan Wonderland Limited 提供)

陳奕迅「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」將於7月15、16、18、19、21、22、23日登上台北小巨蛋，舉辦7場演唱會，前天香港歌迷舉辦慶生會為他暖壽，被問到生日願望，他笑說：「說出來就很難實現，但其實人越大追求越少，最希望是身體健康，還有巡迴演出順順利利，如果可以再貪心一點，希望世界可以和平健康，沒有戰爭與疾病。」

陳奕迅將於7月27日迎來49歲生日，前天在香港慶生會上提早切了4個蛋糕，有他喜愛的莓果和荔枝口味，還有網球主題蛋糕，以及由叉燒油雞與燒鵝腿蔥油飯組合成的蛋糕，創意十足！他一看到就拿出手機不停地拍照，吹蠟燭許願後，更大快朵頤吃起燒鵝腿來。

他收到不少歌迷送的禮物，包括有為他在加拿大的ALBERTA(艾伯塔)種49棵樹，有來自世界各地歌迷拍影片祝福，每位入場歌迷都寫了一封信放進大型紅包袋送給他，他整個人爬進大型紅包袋裡面抽出歌迷的信現場唸讀出來，場面歡樂有趣。

他表示，「我會開心很久，因為好久好久沒這麼近距離跟大家見面，很久沒跟這麼多人一起聊天，我會將這份開心帶去台北，今日接收了你們的力量，到時候你們發覺陳奕迅在台北唱得很好的話，你們就知道，是你們有把力量給了我！本來去台北演出，心情都很緊張，現在已經沒那麼緊張....多謝大家。」

陳奕迅本周六起將在台北小巨蛋舉辦7場演唱會，勢必造成旋風，而他8月底則會到北美巡迴6站，是首位在三藩市Chase Center舞台上獻唱的亞洲歌手，為華人歌手開創新歷史。「很幸運這次北美巡演我可以去到不同的大型場館，每站video wall都以香港原版作藍本，配合各場地特性修改，希望帶給各站觀眾原汁原味的Fear and Dreams～真的要大聲的跟北美講：各位觀眾這次一定跟以前有不同的新體驗～到時見！哈哈。」