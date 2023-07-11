巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞應我國政府邀請，今天率團抵達臺灣，展開至7月15日、為期5天的訪問行程。總統府表示，貝尼亞以臺灣作為當選後第一個出訪的亞洲國家，充分展現巴拉圭即將就任的執政團隊，對兩國邦誼與未來發展的高度重視。

總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎貝尼亞率團訪問臺灣。此行適逢7月12日臺巴建交66周年紀念日，別具意義，這也是貝尼亞繼1999年後，睽違24年再度訪問臺灣。蔡英文總統及賴清德副總統將分別接見訪問團，並設宴款待，就兩國合作及共同關切議題深入交換意見。

此行訪團成員另包括：候任外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）、候任總統府秘書長希梅內絲（Lea Giménez Duarte）、候任財政部長費南德茲（Carlos Fernández Valdovinos）、以及候任工商部長西梅內斯（Francisco Javier Giménez García de Zúñiga）等。

林聿禪表示，臺灣與巴拉圭長期在科技、醫療、經貿、教育、以及農業等領域，有密切的合作交流；巴拉圭也長期在國際場域為我國仗義執言，堅定支持臺灣的國際參與。特別是，貝尼亞以臺灣作為當選後第一個出訪的亞洲國家，充分展現巴拉圭即將就任的執政團隊，對兩國邦誼與未來發展的高度重視。

林聿禪強調，蔡英文總統於2016年及2018年曾兩度出訪巴拉圭，巴國現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）也曾兩度訪臺，兩國政府與民間的交流頻繁且緊密，期盼透過此行，持續深化兩國友好邦誼，增進兩國人民福祉，攜手為全球民主發展共同努力。