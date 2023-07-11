台中市上楓圖書館獲美國繆思設計大獎。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

建築規畫獲獎不斷！台中市立圖書館上楓分館繼「建築園冶獎」、「國家卓越建設獎」後，近日再獲2023美國繆思設計大獎的「銀獎」。文化局長陳佳君11日表示，上楓分館去年正式啟用，是台中首座以環境教育為主題圖書館，不但提供優質、多元的閱讀服務，建築規劃設計在國內外更是獲獎不斷。

台中市文化局表示，上楓圖書館位於大雅區，於去年正式啟用，建築規畫設計在國內外更是獲獎不斷，曾獲國內「建築園冶獎」，2019年獲國家卓越建設獎的最佳規劃設計類「卓越獎」，近日再獲2023美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）「銀獎」。

陳佳君指出，上楓分館是台中首座以環境教育為主題圖書館，市府投入總經費1億5860萬元經費在上楓國小用地的共構多功能圖書館及活動中心，打造全齡化的綠建築圖書館。

建築師洪大為表示，上楓圖書館的設計結合生態景觀，從校園裡既有的灌溉水圳延伸而出「生態草溝」構想，他將水圳擴展為生態水池，發展出的新廣場及活動空間環繞著半個圖書館，讓水池旁的蟲鳴蛙叫取代實體圍牆，成為學校最柔軟的圍籬。

文化局指出，上楓圖書館以生態草溝園區與上楓國小相鄰，是一座自然生態智慧化圖書館，建築規畫結合環境生態，也符合美國繆思設計大獎強調創意新思潮的設立精神。