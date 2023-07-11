民進黨立委提名策略小組今下午開會剩下七選區提名，會中通過「五選區建議名單、金門及桃園兩選區保留合作空間」；雞排妹確定出局；這次五選區，以高反差為訴求，例如台中三選區謝子涵將剛出生時，對手國民黨楊瓊瓔就在當立委、永和選區則是四屆里長莊銘淵，挑戰國民黨六連霸立委林德福。人選須等明天中執會通過確定，民進黨區域立委提名告一段落。

台北市會中希望，林亮君陳怡君那麼優秀都可以留在議會服務，專業問政，基層需要他們，推謝佩芬，大家不陌生，年輕優秀參選人，是縣市任國際部主任，又是民進黨；派黨工出戰是謝子涵，年輕新世代，有戰力跟熱選，他出身時楊瓊瓔就在當立委。

黨內人士指出，至於謝子涵，屬年輕新世代、熱血及新戰力，特別是謝子涵，年紀剛出生時，國民黨立委楊瓊瓔就在當立委，是民進黨年輕優秀黨工。至於曾聖凱是陽明交大的助理教授，有高科技、高學歷，與新竹市提名陽明交大教授林志潔一樣，相信會有有共伴效應。會中大家期待，提名林志潔、曾聖凱，再加上苗栗，可以帶動竹竹苗選票。

至於謝志忠；黨內人士說，謝志忠在地生根，繼續投入選區，新北永和選區由四連霸里長莊銘淵挑戰六連霸立委，會中提名策略小組成員拜託在地立委羅致政、吳秉叡，請多幫忙這位熱血里長，扎根社區，服務、帶動基層的經驗，服務不輸人可以跟，剛好跟國民黨立委林德福對比。四連霸里長，挑戰六連霸立委林德福。

至於會中決議「兩個合作」；金門跟桃園六選區，討論保留合作空間和機會，桃園六選區，可望與無黨籍趙正宇。