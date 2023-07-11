夏日炎炎，高市觀光局推薦可到「六龜水樂園」清涼一夏。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

炎夏動輒飆出高溫，令人吃不消。高市觀光局推薦遊客到「高雄後花園」旗美9區避暑放鬆，推出系列清涼活動，包括六龜水樂園、美濃野菜節、南橫千人洗愛玉等，可望吸引遊客前來，帶動地方觀光。

高市觀光局在暑假期間除市區「周周有活動」外，也極力推薦遊客到有高雄後花園之稱的旗美東9區避暑。高雄市長陳其邁表示，從旗山美濃開始就有好吃的特色冰品，一路吃到甲仙，途中不論是要往那瑪夏，或南橫都可以先充分吸收戶外芬多精，清涼又消暑。

「清涼一夏 旗美九區熊好」結合各區特色及人文，首先登場的是「炎炎夏日 六龜水樂園」，在六龜區消費即使只購買1碗愛玉，就可免費入場戲水。7月21日在旗糖農創園區，邀請大人小孩最愛的紙風車劇團演出「三國奇遇」，將古代經典歷史故事橋段與現代融合，拓展藝術視野；22日更有momo家族及人氣歌手梁文音接力演唱。

另外，22日「美濃野菜節」登場，可品嚐在地特色店家野蓮、福菜等蔬菜創意料理，美濃農會未來超市還推出「野蓮豆漿冰淇淋」，特殊的在地口味一定不能錯過。

29日在南橫KAUKAU山籟愛玉館則有「千人洗愛玉」活動，結合「瓦阿係市集」，可品嚐原住民特有的烤全豬，消費滿額還能兌換獵人體驗券或芒果冰，還可拿著愛玉芒果冰到山籟愛玉館對面的荖濃溪泡泡水，保證暑意全消。

針對喜歡單車的朋友，8月26日有網紅「一輪」邀請大家挑戰50K，從旗糖農創園區出發，沿台28線到大津訓練中心，挑戰自我。

27日則有適合國小及幼童的幼兒平衡車巡迴賽在美濃運動中心舉辦，現場還有泡泡派對與街頭藝人表演及旗美特色冰品。觀光局也預告「2023美濃水圳慢旅藝術節」將在9月9日登場，末夏晚風的傍晚，走在由美濃和紙小燈點亮的水圳上，浪漫滿分。

高市觀光局加碼補助旅行團，快來山城避暑逍遙遊。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

觀光局長高閔琳指出，觀光局加碼推出旅行社團體補助，旅行社只要組團15人（含）以上團體，安排2天1夜並住宿高雄合法旅宿業再前往活動現場或相關店家餐廳，平日住宿每團補助5000元，假日住宿每團補助4000元，前往那瑪夏及桃源區景點再加碼1000元。