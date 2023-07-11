陳（沖）專文如下：

穩定幣是近五年才崛起的產品，而儲值卡則是卅年前已經普遍運用的行銷利器，兩者居然可以相提並論？如果容我用簡化的講法，穩定幣其實就是數位版的儲值卡，但其威力、影響力則因數位科技，將更倍蓰於前。尤其當穩定幣發行人是業界大咖（聯手）、幣別多樣、服務地區跨越國界時，例如2019年臉書倡議聯合21知名業者，發行Libra（Diem），震驚美國聯準會及各大央行，傾力出手攔阻，其後並促成各國研發CBDC，以及穩定幣的立法風潮。目前英國、美國國會正熱烈討論的穩定幣法律，無非就是Libra事件的餘波蕩漾。

談到儲值卡在台灣，萌芽甚早，1999年間，鑒於晶片卡漸次取代磁條卡，而單功能的儲值卡有向多功能發展的需求，為避免發卡人違反銀行法「向不特定多數人收受款項」，財政部（後改為金管會）趁修法之便，提出銀行法第42-1條的增訂案，原始條文是希望容許銀行或「非銀行」在主管機關核定條件下，製發「多功能」電子儲值卡，期望一卡走天下（其實只有台灣），簡單的說，期待悠遊卡或銀行發行的支付卡，藉晶片技術建立品牌，以免支付淪為外商的殖民地（其初擬條文及背景，參見本人1999年8月電子貨幣之金融監理一文，收錄於王仁宏教授六十歲生日祝賀論文集）。

不過事與願違，條文送到行政院進行審查時，沒想到院方不表支持，並認為社會上尚不會有此需要，經再三溝通無效，財政部不得不自行修改草案條文（抽換），僅規定「銀行」發行多功能電子儲值卡，應依主管機關所訂辦法，此自廢武功的新條文順利獲行政院同意、立法院通過，也就是適用僅15年的銀行法第42-1條，2015年2月刪除，堪稱命途坎坷。

法理上言，整套法律當然比孤注一擲在單一條文平穩，2009年1月金管會乃推出電子票證發行管理條例，使有儲值概念的多功能支付工具，得有完整的法律依據。2013年第三方支付話題正夯，輿論建議立法設置電子支付機構，行政院並指定兩位政務委員主責審查，當時本人離開公職近年，基於金融感情，曾自行請纓至會議場所陳述意見，希望不要疊床架屋，可考慮將銀行法第42-1條、電子票證條例、以及擬立之新法來個三合一（當時口頭建議是改寫電子票證條例即可），但事後政府決定另立新法。乃有2015年的電子支付機構管理條例，同時刪除42-1條，至於電子票證條例則至2023年1月4日才廢止。

回想上一世紀發想迄今，已歷經二十五年頭，如果當年行政院完全支持財政部同仁的構想，發行多用途電子儲值卡（multi-purpose store value card），規定準備金成數，透過銀行及非銀行業者推廣，卓然有成，待社會邁入數位時代，再酌修電子支付管理條例，即可優雅轉身為運用金融科技的穩定幣。而且各國近來有關穩定幣的法律競出，各具特色，從中借鏡，應非難事。

近日媒體報導TPASS上路，爭議不少，而與原先各自為政的悠遊卡、一卡通、愛金卡等也發生不少整合問題，其實這些眼熟現象，在各種多元支付POS機整合時，是否也曾出現？如果時下市面上已有納入主管機關監理的穩定幣、或CBDC（央行數位貨幣），這些政出多門的軟硬體設備或系統，是否又有簡化整併的可能？台灣的payment stablecoin是否有機會「向全世界示範一次」？

對不起，我可能想太多了！