2014年犯下夜店殺警案的易寶宏遭判刑9年，2019年入獄服刑，未料服刑3年半後，竟獲准轉外役監，引發社會譁然。粉專「政客爽」PO出當初放寬外役監公文，除提案人邱志偉、許智傑、趙天麟、邱議瑩外，還包括連署人陳明文、陳歐珀等14人，全是綠委，網友狠酸「外役監國家隊！」

政客爽今(11日)在臉書發文表示，賴清德說要修法解決殺警犯轉外役監的問題？「修蛋幾類，當初修法通過放寬外役監的可是民進黨哦！」他提到，當年國民黨提案的版本「貪污犯不得參院外役監遴選、性隱私犯罪相關的犯行不得遴選」，還被民進黨封殺。

政客爽PO出公文截圖，文中提及「本院委員邱志偉、許智傑、趙天麟、邱議瑩等18人，鑑於現行《外役監條例》第四條規定，累犯不論前按情節輕重，一概排除於外役監遴選資格之外」，擬具修正草案「放寬外役監受刑人遴選資格，擴大其中間性處遇功能之適用對象」，敬請公決。

只見除了提案人邱志偉、許智傑、趙天麟、邱議瑩外，還有連署人陳明文、陳歐珀、高嘉瑜、劉世芳、賴瑞隆、余天、管碧玲、陳瑩、吳琪銘、吳玉琴、李昆澤、林宜瑾、鍾佳濱、邱泰源等。政客爽直呼：時間會過去，但也會留下紀錄，不要當大家都是傻子。

政客爽還在留言區PO出外役監懶人包，網友表示「死刑不用執行，犯重罪還可以爽坐外役監，台灣被民進黨搞成犯罪天堂真是不意外」、「真是一群政客恨不得台灣更亂喔」、「他們是為自已鋪後路吧」、「放寬條件只為偷渡綠友友，就是這麼簡單粗暴」、「原來是外役監國家隊！」