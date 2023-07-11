網路節目《木曜4超玩》在YouTube擁有234萬粉絲訂閱，因「一日系列」主題爆紅，也讓主持群邰智源、KID和謝坤達等人再登事業巔峰，後來推出的「木曜運動會」或「木曜演唱會」也都有好成績。豈料，近日《木曜4》被網友發現影片點閱似乎不盡理想，還有團隊集體離職傳聞，老闆Eric也回應了。

根據《ETtoday新聞雲》報導，人氣節目《木曜4超玩》號稱百萬製作團隊，在美洲行回台後，所屬公司麥可貝的老闆Eric找了製作人陳百祥討論節目規劃，最後卻演變成人事動盪；其中一名製作人阿良6月底就以個人規劃，留職停薪到日本留學；據悉，有多位工作人員疑似「被離職」，與老闆約談後收到資遣通知，而有部分員工是聽聞資遣消息，選擇主動離開公司。

《木曜4超玩》百萬團隊驚傳集體離職。（圖／摘自邰智源邰邰IG）

在《木曜4超玩》近期「一日系列」中，不少資深粉絲沒見到陳百祥，忍不住猜想他是否也「被離職」。而麥卡貝老闆Eric回應集體離職一事，證實團隊中有多人離開，但尚未收到陳百祥離職申請；對於員工離職他抱持尊重態度，強調未來會繼續將節目做好。

《木腰4超玩》是由麥卡貝網路電視在2015年推出的網路節目，起初定位是電玩綜藝節目，在轉型推出一日體驗各行各業的「一日系列」漸漸走紅，還是台灣第一個破百萬訂閱的網路實境綜藝節目；主持群包括邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞。