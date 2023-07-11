有鑒於基隆市區合法機車停車空間不足，基隆市政府今年3月推動76處路段騎樓開放機車停放；但卻部分機車停放時卻反倒影響行人空間。基隆市政府11日試辦「騎樓友善腳丫子」地貼，將留出行人空間，維護行人權益。

基隆市政府交通處表示，在市府開放騎樓停放機車後，也接獲民眾反映，認為部分機車騎士停放的位置影響了行人通行空間，甚至擋住了斑馬線，反倒造成行人通行時的困擾。

為此，交通處11日在信二路、義四路口試辦「騎樓友善腳丫子」地貼，明確標示該地為行人通行空間，禁停機車，未來也將逐步在開放停車的騎樓標示停車區域，並於轉角、斑馬線或店家出入口等位置設置「腳丫子」禁停機車，設置完成後，再由警方嚴格取締，以維護行人權益。

基隆市政府自今年3月25日公告騎樓停車規定，開放全市76處路段的騎樓可以停放機車。同時市府也強調，要求騎樓在停放機車後，仍應保持1.3公尺以上的空間供行人通行，停車以一列為限，停車方向應與車道垂直，車身前緣或後緣應與建築線切齊。

基隆市信義區仁壽里長張富凱表示，市府開放部立基隆醫院對面的信二路、義四路騎樓開放停放機車，對機車騎士來說固然方便了，卻導致行人通行不便，輪椅族更無路可走，希望市府訂定更明確的停放規則，否則民怨會越來高。

基隆市交通處表示，自即日起選定信二、義四路口為示範點，會在開放路段禁停區域，畫設（張貼）綠色標線及腳丫子地貼，代表是專供行人通行區域，並嚴格取締違規停車，兼顧騎士和行人權益。