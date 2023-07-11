37歲男星盧廣仲參加歌唱比賽出道，被唱片製作人鍾成虎形容是「被公車輾過的音樂鬼才」，歌曲〈早安，晨之美！〉獲得2007年度十大優良單曲獎，他在影視劇《花甲男孩轉大人》表現精采，受到許多粉絲喜愛；近日有網友拍下一張他的廣告，不過擺放方式有些讓人誤會，本尊也現身留言區回應了。

近日一名網友在facebook社團「路上觀察學院」發文，寫下「總覺得哪裡不對」，只見盧廣仲的黑框廣告照放在一面綠色植物牆上，盧廣仲身穿黑色西裝面露燦爛笑容，給人專業形象，不過這樣的廣告方式卻讓網友們歪樓，紛紛表示：「還好不是白花牆」、「大庭廣仲（眾）」、「真的是框的問題，改造一下，美感很重要」、「子孫代代出狀元喔……嗚喔！」、「他本人知道嗎.........」、「還好網路誦經團沒在這裡」、「只能說節哀了」、「很莊嚴」、「少了花圈」、「請問會場是往這邊走嗎？」、「很像告別式」，不過也有人認為開這種玩笑不太禮貌，盧廣仲本人看到後直接在底下留言「阿娘喂..」。

盧廣仲出道近15年，7月15生日當天將前往高雄舉辦「勵志的黃昏的故鄉」高雄巨蛋演唱會，他在台南出生，但媽媽是高雄人，對於高雄演唱會相當期待：「南部人天生自帶熱情的魅力，站在舞台一瞬間就能完全享受到，相隔多時又回到故鄉演出，會安排新的曲目，期待見到大家。」