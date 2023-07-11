地表最高峰聖母峰山區，周二（11日）發生直升機墜機事故！尼泊爾政府說明，一架搭載外籍遊客的直升機，周二在尼泊爾聖母峰（Mount Everest）附近失事墜毀，機上包括5名墨西哥籍乘客與1名駕駛，6人全數罹難，其中5人陸續找到，第6人遺體稍早終於尋獲。失事原因暫時未明。

#Nepal UPDATE : 5 bodies found at crash site of Manang Air in Everest Region. Helicopter of #ManangAir found crashed in Lamjura Pass area of ​​Solukhumbu District's Likhu Pike Rural Municipality Ward No. 5. https://t.co/Gjjoek99mv — All India Radio News (@airnewsalerts) July 11, 2023

綜合路透社、英國《每日郵報》報導，這架直升機由馬南航空（Manang Air）執飛，呼號9NA-MV，當地時間上午從首都飛往聖母峰上空觀光，上午10時04分（台灣時間中午12時19分）自加德滿都起飛，上午10時13分，航機才剛轉向朝加德滿都返航時失聯，當時高度大約1萬2000呎（3650公尺），距離起飛不到10分鐘。

墜機地點位於首都加德滿都東北方的拉瑪珠拉隘口（Lamajura Pass），在聖母峰附近。尼泊爾民航當局說，政府會成立調查委員會查明直升機失事原因。救難當局出動2架直升機找人，但當地天氣條件不允許救難直升機降落，因此也派了人力在地面徒步搜尋。

尼泊爾一架高山觀光直升機11日在聖母峰附近失事墜毀。

馬南航空經常載送觀光客飛越尼泊爾高山區域觀賞山景，包括聖母峰，該公司臉書官方網頁也以此為營業項目之一。管轄拉瑪珠拉的索盧坤布縣（Solukhumbu）官員說，空難發生後，救難人員陸續找到5人遺體，第6人稍早終於尋獲。

這名官員表示，初步已知罹難者遺體破碎，當局已加派警力趕赴現場，之後才會有更多細節回報。

馬南航空在官方臉書張貼的觀光飛行影片。

尼伯爾機場一名官員說，這架直升機上一共6人，其中5人墨西哥籍，另一1人為尼泊爾籍駕駛。當地媒體報導，這5名乘客是一家人。《喜瑪拉雅時報》（The Himalayan Times）報導，當局公布乘客資訊，機上乘客包括2名年過9旬的長者，各為98歲、95歲，其餘年齡為72歲、65歲、52歲；機長是尼泊爾人古朗（Chet B Gurung）。

馬南航空發言人則說，直升機起飛時天候良好，失事可能原因目前無法說明，只能等待調查。

機場官員則說，天候狀況導致這家直升機必須針對既定航路變更因應。在季風降雨季節來臨時，飛行器延遲起飛、變更行航線是很常見的狀況。

起初當局研判這架直升機失蹤展開搜查，後來才在索盧坤布縣的拉瑪珠拉隘口找到機身殘骸。警方推估，這起空難發生在海拔3500公尺山區。

山區飛行變數原本就不小，因為高空氣流多變。尼泊爾的高山觀光季一般在每年5月告終，因為接下來就是季風雨季時節，常有強降雨，此時載客赴山區觀光的情形比較少見，受到天候影響，視野不佳，而且天氣狀況不穩定。

尼泊爾歷來空難事件不少，境內多家小型航空業者執飛赴偏遠山區的小型機場，這些機場都在崇山峻嶺之間，無路可達。尼泊爾30年來最嚴重的空難發生在今年1月，尼泊爾塔拉航空（Tara Air）國內線班機在境內西部觀光城市波卡拉（Pokhara）附近墜機，造成71人喪生。