開南大學棒球隊「火球男」沈家羲，驚傳日前酒駕被逮，北市警大安分局證實，沈男在6月30日6時15分許，開車行經仁愛路四段時，因未繫安全帶，被警方攔停並實施酒測，發現他的酒測值達0.64，涉嫌公共危險罪，當場依法將他逮捕移送偵辦，另外同車的3名同學也一併依道路交通管理處罰條例製單開罰。

開南大學「火球男」沈家羲酒駕被逮 擔心旅美夢受影響

沈家羲過去就讀穀保家商、現就讀開南大學，具有賽德克族、泰雅族血統，曾在梅花旗大學棒球錦標賽拿下拿下「救援王」稱號，被認為是今年最有機會簽約的新生代球員之一。

據了解，沈男於6月30日上午6時15分許，酒後駕駛自小客車行經北市大安區仁愛路四段，因未繫安全帶，為警方攔停並實施酒測，測得其吐氣酒精濃度達每公升0.64毫克，涉嫌公共危險罪，依法移送偵辦，另外同車乘客亦一併依道路交通管理處罰條例予以製單開罰。

大安分局呼籲無論如何千萬切勿酒後駕車，莫抱持僥倖心態，民眾切勿以身試法，害人又害己。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！