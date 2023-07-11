7學生慶祝放榜相約小烏來戲水3人溺斃。（消防局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市復興區11日發生溺水憾事，大溪國中一行7名國三男畢業生，為慶祝錄取高中學校，11日前往小烏來宇內溪戲水，其中2名蘇姓及1名陳姓男學生落入深潭失蹤，消防人員救起時已無呼吸心跳，送醫宣告不治。家屬說，孩子是為了慶祝放榜才會相約出去玩，沒想到發生意外，喜事變憾事。

復興消防分隊小隊長陳清淵說，11日下午1點33分接獲報案，指稱有7人前往復興區宇內溪戲水，其中有3人失蹤，抵達現場後發現有2名國中生在岸上呼救，表示有5名同學下水後就失去蹤影，立即下水搜救發現有2人因體力不支受困對岸，將他們引導上岸後無明顯傷勢，之後著潛水裝持續搜索，分別在下午3點09分找到蘇姓、陳姓男學生，另在3點27分找到最後一名蘇姓男學生，3人皆因為受困在水底漩渦無法脫困，救起時皆已失去呼吸心跳而送醫急救。

報案的學生則說，當下一群人是在玩跳水，在跳第一次時就被漩渦捲進水底，有人拚命游出來，才會有人體力不支受困在對岸，自己則是幸運逃到岸上報警。其中一名蘇姓死者的伯父說，中午才和姪子吃午餐，孩子有說為了慶祝錄取學校要去小烏來玩，7人感情很好平常也常一起出去玩，在下午1點出門有提醒在外要小心，小烏來上游有設圍籬不能戲水，沒想到他們還是跑去玩發生無可挽回的意外。