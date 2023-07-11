謝姓男子以高薪誘騙黃姓乾弟前往柬埔寨，假藉疫情要健檢確認臟器健康後，以100萬代價販售心、肝、腎「全摘」，黃男被「監管」出境至柬國，因買家找到其他配對器官逃過死劫。桃園地院11日宣判，謝男被依意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪判刑5年半，林姓女仲介和蔡姓管理人都因自首供出上游減刑判2年4月。

中壢警分局去年8月查獲26歲林姓詐欺集團女車手時，從查扣手機內驚見器官捐贈同意書照片，進一步調查發現林女和32歲謝姓主嫌、28歲蔡姓男子共組境外摘取器官人口販運集團，由謝男負責尋找詐騙受害對象、也就是俗稱「養豬場」，蔡男監督被害人出境、林女尋找國外器官買家。

謝男利用黃姓乾弟的信任，佯稱至國外從事行政文書工作可獲得6至7萬元的高額月薪，且包吃包住包機票，再以疫情期間要健康檢查為由，誘騙黃男完成器官健康檢查，林女則和柬埔寨葉姓買家談妥以登機交付前金50萬、下機4小時內交付50萬元，由謝分得80萬元、蔡和林各分10萬元，一行人對話甚至提及「全摘」，指摘取心臟、肝臟、腎臟及眼角膜等全數可用器官。

黃男去年7月27日在王男「監督」下獨自搭機前往柬國，豈料入境後，買家稱已找到其他器官貨源，不願購買黃的器官而拒絕交易，要求「豬商自己接走」，黃男才知受騙，2天後自費驚慌逃返國。

桃園地院法官痛批高薪誘騙活摘器官駭人聽聞，影響社會安全公共秩序甚鉅，審酌林女和蔡男坦承不諱，且林女獲悉交易失敗就立刻通知蔡男設法救回黃男，蔡男也典當金飾付款助黃男返國，依《人口販運防制法》意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪嫌判刑2年4月，謝男則因否認犯行遭判刑5年6月，全案可上訴。