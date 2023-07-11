SKECHERS ULTRA FLEX 3.0，原價2790元，官網特價1890元。（SKECHERS提供）

adidas STELLA MCCARTNEY，8800元。（adidas提供）

Nike Jordan Luka 2，4000元。（Nike提供）

New Balance x JJJJound 990v3，1萬6900元。（摘自FARFETCH）

各國元首向來身穿正裝搭皮鞋展現氣勢，不過美國總統拜登準備到北歐參加年度高峰會前，卻腳踩一雙休閒運動鞋登上空軍一號，更因疑似沒穿襪子掀起網友論戰，一派人認為這是失禮的時尚穿搭法；另一派則認為透氣鞋款不穿襪能讓雙腳清爽，或是拜登其實有穿襪，只是選了不明顯的船型襪。這位80歲元首露腳踝的推特文章，至今破了420萬的瀏覽量，意外讓腳上運動品牌成為矚目焦點。

定睛一看，拜登腳踩SKECHERS ULTRA FLEX 3.0-RIGHT AWAY鞋款，擁有最新SLIP-INS瞬穿舒適科技，號稱像在鞋內打造一個永久的鞋把，不用彎腰或蹲下，站著就能輕鬆上鞋，加上鞋面是針織網布，透氣性佳適合久站久走，也難怪拜登難擋其魅力，儘管台灣尚未販售該鞋，仍能採購相同系列ULTRA FLEX 3.0，1790元起就能入手。對於網眼鞋面的鞋款是否能脫襪穿？品牌仍建議穿任何運動鞋時最好配襪子。

相反地，adidas則推採用襪模式鞋面、可穿可不穿襪子的STELLA MCCARTNEY鞋款，融入日常造型外也維持透氣機能。就好比南韓不少潮流人士認為換鞋麻煩，喜愛穿拖鞋搭襪子，甚至也成為台灣年輕男女穿搭的一種選擇，穿跑鞋究竟能不能脫襪？品牌將答案留給消費者抉擇。

值得一提的是，拜登時尚感也扯出2014年美國前總統歐巴馬穿褐色西装被酸「衣Q待加強」的言論，不過翻看歐巴馬社群可以發現，他仍多以深色西裝加皮鞋亮相，展現領導人的穿衣哲學，唯獨過去在籃球場激戰時被捕捉腳踩運動鞋，Nike Jordan系列同樣是心頭好，該牌近期也推Jordan Luka 2，使用黑紫作為主色，搭夜光材質外底頗有宇宙神秘感，緩震平衡特性保護雙足。

另外，烏俄戰爭也引人關注雙方領導者的一舉一動，烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基總以大地色系穿搭秀出捍衛國家的風範，過去被拍到腳踩擁有「總統鞋」稱號的New Balance與JJJJound的聯名鞋款，網眼鞋面主攻透氣機能，讓日常穿搭也能保有與運動相同的舒適性，內斂棕色很符合他個人的審美特質。