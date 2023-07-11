北科大學生資財系學生近日和熱炒店鬧出白飯之亂，引發熱議。網紅陳沂對此分析，其實兩邊都有問題，白飯免費不等於吃到飽，店家確實有不補飯的權利，學生洗一星負評也是他們的權利，只是手段過度激烈，「我小時候可能也會這麼做」，老闆不爽也沒問題，但沒必要找媒體把事情搞大。而她最好奇的其實是兩桶白飯到底多好吃？

陳沂在臉書粉專發文表示，白飯免費不等於吃到飽，如果白飯被清空了，店家確實有不補飯的權利。學生身為消費者，表達他們的不滿洗一星負評也是他們的權利，只是手段過度激烈，因為也不過就是不補飯了，不需要這樣惡意刷負評。老闆被刷一堆負評當然會不爽，表達他的不滿也沒問題。「但我覺得不需要找媒體把事情搞大，讓學生來承受這些輿論壓力」。

陳沂指出，刷負評是學生唯一能給教訓的方式，而且學生什麼沒有，時間動員力最多，邊刷可能還覺得自己很熱血，「我小時候可能也會這麼做」。陳沂提到，其實她認為這件事只是件小事，「我比較好奇那兩桶飯到底多好吃啊？好吃到要把事情搞這麼大？」

北科大近日因為熱炒店消費爭議掀起白飯之亂。業者聲稱學生預約說20人用餐、實際是30幾人，入座後後菜沒出完就吃光白飯，提議沒白飯可以點炒麵時學生不願意，事後遭到負評洗版；不過北科大資財營說明，事實上是27人消費了6900元，當晚反映後店家表示因為用完2桶飯、時間已過20時，所以為免浪費不再補飯。