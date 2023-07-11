郭雪芙出席活動擔任一日店長，還親自調酒。（林淑娟攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

郭雪芙11日擔任金門酒廠期間限定「KK Bar金酒吧」一日店長，還親自調酒，被問酒量如何？她笑說：「姐姐們都說我酒量很好，但去年謹華姐生日聚會，我進去不到1小時就被妹妹扛回家！隔天在我自己的版上留言，說以後不要再說我很會喝！」她笑說那應該近年最醉的一次，也是第一次喝到斷片，印象中只記得被妹妹扛回家後坐在床邊抱著垃圾桶，「狀況慘不忍睹」。

郭雪芙說，那天因為她前面有活動已經喝了且沒吃飯，到了慶生現場又馬上連乾7杯，「後來就不知道自己在哪兒了。隔天想說到底發生什麼事，怎麼這麼爛！因為沒有這樣過，我通常可以自理、自己回家，竟然被扛出去，超丟臉！而且還發現腳瘀青！」

被問酒量及酒品，郭雪芙笑說朋友滿常說看不出來她已經喝醉，「因為我會看著他們笑說我要回家」，她不敢也沒特別算過自己酒量如何，「我會從本來客氣說我只喝一點，喝到一定程度、整個喝開後，會性格大轉變，喊喝吧！」她說自己其實也沒有很敢喝，只是喜歡玩遊戲，又不服輸。

郭雪芙出席活動擔任一日店長。（林淑娟攝）

郭雪芙出席活動擔任一日店長。（林淑娟攝）

她日前包下民宿與約20個朋友一起慶生同樂，不過她說參與聚會的朋友中沒有新歡，都是老友，是找比較親近的朋友參加。對於大家關心的感情近況，她覺得自己一個人也滿好的，但確實很期待出國能遇到什麼豔遇展開異國戀，「前陣子算塔羅牌，說我有機會談異國戀！目前有展開劇本與幻想，如果可以在國外遇到不知道我是誰、單純喜歡我的人，滿好的，主要跟這人溝通聊天要是愉悅的，前提還是要帥哥啦」。

她說自己想把英文學好這件事已經想了好久，去年開始向經紀人許願希望休一段長假出國遊學，原本計劃半年到1年不被准許，到現在退而求其次，希望3個月到半年，就算只能去3個月，也希望好好體驗當地文化，至於地點，澳洲、加拿大、英國都想去，「我已經這年紀了，再不去就老了」。因為希望真正遊學之前可以開始展開練英文行動，所以前陣子她還會請朋友傳訊息給她可以多用英文，被虧直接交個外國籍男友比較快，她笑答：「我努力看看！」

她今出席活動喉嚨沙啞，透露已經好幾天，而且有綠色的痰，昨天看醫生，醫生研判有細菌，還說這通常是小朋友比較會有這些症狀，「前幾天更沙啞，幸好今天還可以講得出話」。

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