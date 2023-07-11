《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》中國職業聯賽（LPL）目前進行至第7週也是例行賽最後一週的賽程，截至7/11，確定取得季後賽資格的隊伍已有9支隊伍，而季後賽最後一個名額，以目前戰績7勝7敗的NIP戰隊，晉級的可能性最高。本週三（7/12）同樣安排有精彩賽事，比賽在虎牙直播、Twitch…等平台上都有直播，切勿錯過。以下是相關分析：

7/12（三）15:00，TT戰隊 @ LNG戰隊，推薦：「大2.5（局）」勝

先說TT，5勝9敗（勝率36%），戰績排名第11。TT近況不錯，上週3場比賽對上EDG、LGD及iG等隊伍，取得3連勝的成績，中路Ucal選手的好表現，也在上週為自己添得多個單局MVP的榮譽。數據方面，TT的戰損比（Kill to Death ratio）來到0.92，平均每局12.2個擊殺、13.3個死亡，在17支隊伍當中排名第11。再說LNG，10勝4敗（勝率71%），戰績排名第3。數據方面，LNG的戰損比1.39，平均每局15.3個擊殺、11.0個死亡，排名第3。從數據面來看，雖然LNG優於TT，但考慮到LNG已無晉級季後賽的壓力，有可能會提前為季後賽做準備，在比賽中嘗試新的B/P（Ban/Pick，即禁用/選用）或是有別於以往的戰術，再加上TT的狀態也好，看好雙方有機會打滿3局，推薦可買大分。

7/12（三）17:00，NIP戰隊 @ FPX戰隊，推薦：正確比數「2：0」（NIP戰隊勝）

先說NIP，7勝7敗（勝率50%），戰績排名第10。本週一（7/10）以直落2的比數擊敗RA後，不僅大幅增加自家隊伍晉級季後賽的機會，同時也終止RA打入季後賽的念想。數據方面，NIP戰損比0.94，平均每局11.2個擊殺、11.9個死亡，排名第10。再說FPX，4勝10敗（勝率29%），戰績排名第13。本賽季FPX的表現依舊沒有起色，近期又吞下4連敗，使得FPX的戰損比下探至0.70，平均每局9.6個擊殺、13.8個死亡，排名倒數第2。本場比賽，NIP的實力優於FPX，只要正常發揮，要贏下FPX並非難事，看好NIP能以直落2的比數取勝，推薦可買正確比數。

7/12（三）19:00，皇族RNG @ BLG戰隊，推薦：正確比數「0：2」（BLG戰隊勝）

先說RNG，7勝6敗（勝率54%），戰績排名第9。上週六（7/8）以2：1擊敗近況不錯的WE，取得關鍵性的勝利，並搶下季後賽的席次。數據方面，RNG戰損比1.12，平均每局13.9個擊殺、12.4個死亡，排名第5，表現不俗。再說BLG，13勝1敗（勝率93%），戰績排名第1。BLG陣中高手如雲，5名選手中有3人（上路Bin、打野XUN、下路Elk）是今年杭州亞運電子競技LOL項目的中國隊成員。數據方面，BLG戰損比1.57，平均每局17.6個擊殺、11.2個死亡，排名第2（僅次於JDG的1.65），遠優於RNG的1.12。本賽季除了JDG之外，幾乎看不到有其他隊伍能在與BLG的競賽中取得勝利。本場比賽，看好實力堅強的BLG能以直落2的比數取勝，推薦可買正確比數。