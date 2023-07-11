為推動汙染排放減量，環保署於今天預告「固定污染源空氣污染防制費收費費率」修正草案，內容包括排放大戶費率級距及調整甲苯、二甲苯等有害空氣污染物種費率，預期法規生效後，每年空汙費收入約增加2億6000萬，並促使9500公噸空氣汙染物排放。

「固定污染源空氣污染防制費收費費率」修正內容包含新增排放大戶費率級距及調整甲苯、二甲苯等有害空氣污染物種費率，促使大型固定污染源強化其防制設備處理空氣污染物排放，新增加排放量大戶業者適用級距與費率，以經濟誘因方式，降低空污季節污染排放；並調整甲苯與二甲苯費率2至3倍，促使業者減少有害空氣污染物種排放。

環保署進一步表示，本次收費費率再次修正，預估影響對象，主要為石化業、電力業、鋼鐵業及水泥業等業者等對象，期藉由經濟誘因機制，鼓勵公私場所自主改善製程減少空氣污染排放，除可減少空污費支出成本，亦達改善空氣品質之目的，創造環境與經濟雙贏。