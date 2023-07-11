今年上半年的亞股表現，扣除日本、南韓與台灣等特定國家市場之外，其他市場的表現就比較乏善可陳，貝萊德11日召開亞洲投資展望時提到，隨著供應鏈轉移和貨幣政策的改變，世界正面臨格局變遷。這些轉變將帶來更多波動，對比已開發市場，新興市場可謂更具抗壓性，並相對看好陸股和印尼股市。

貝萊德認為，全球市場正在適應高通膨和高利率環境。新興市場和已開發市場的通膨從2021年初開始同時攀升，但新興市場在一開始就開始升息，但許多已開發市場在一年後才開始升息。美國利率現時已經見頂，信用緊縮情況開始浮現，美國經濟有機會在2023年下半年陷入衰退。

一般當美國經濟陷入衰退之際，貝萊德表示，這可能會在新興市場引起恐慌，但因此次與上一次已開發市場經歷衰退時期相比，情況不同，尤其當新興市場的實際利率水準已經轉正，新興市場的資本帳水準更加穩健時，具有更好的緩衝能力來應對已開發市場的經濟衰退。

對於陸股後市，貝萊德認為，大陸人口結構問題及政府對內部安全的重視，阻礙了貿易前景和進一步的經濟成長，儘管大陸面臨各種挑戰，但陸股市場仍不容忽視，若有新的催化劑出現，將帶動評價重新回到上升軌道。

除了陸股之外，貝萊德表示，其他亞洲國家，如印度、印尼、泰國和菲律賓等地，正透過供應鏈多元化、資源民族主義和提供境外服務，務求把握供應鏈重組所帶來的機會，而南韓將受益於其強大的科技生態系統。

然而在新興亞洲市場中，儘管通膨的確有所成長，但對許多國家而言它們仍處於正常的長期通膨水平。此外，在企業打造多重供應鏈的過程中，令那些能夠與多個貿易集團互動的國家，取得外商直接投資（FDI）成長。而大多數「中立」的貿易國家位於新興市場，在捕捉全球供應鏈重組方面提供大量的投資機會。貝萊德預計在全球化趨勢將會涉及到更多國家，其中很多新興市場的國家或可從多重供應鏈和市場占比轉移中受益。