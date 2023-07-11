11日開幕的楊梅中山店，為桃園繼國際路、中壢與台茂店後的第四間店，台灣壽司郎準備了該店限定的A4資料夾滿額贈活動及特別商品-鮪魚極上赤身，口感滑順清爽，入口便能感受到鮪魚的鮮甜，2貫只需40元，也推出為期7天的參加官方粉絲專頁相關活動就招待40元紅盤1盤活動。

壽司郎表示，自進軍台灣以來至今，仍始終堅持使用好食材與日本進口的專用米及專用醋，才得以製作出與人體體溫相當、入口即化的醋飯。 壽司郎並無設置中央工廠，而是在店內進行魚貨處理，嚴格執行食材的溫度管理與廚房內環境整潔之外，更有獨創的IT管理系統，每個壽司盤底都裝有晶片，只要迴轉距離超過350m，該盤壽司就會自動進行排除，嚴格控管每一盤壽司的鮮度。

壽司郎人氣榜首為台灣壽司郎的獨家菜色鮮蝦3貫，有鮮蝦、甜蝦及赤蝦，一次就可以嘗到三種不同口感的蝦子，高CP值是粉絲首選。第二至十名為為生鮭魚、炙燒起司鮭魚、人氣炙烤3貫、蒜香花枝天婦羅、鮭魚腹、鮪魚、鮭魚卵軍艦、鹽味牛排及炙烤鹽味生鮭。

人氣的副餐排行前5名則分別是：茶碗蒸、北海道牛奶霜淇淋、黃金脆薯及叉燒豚骨拉麵。