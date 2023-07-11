搭飛機長途旅行時，餐點是否美味是不少人在意的重點。一名搭乘美國聯合航空（United Airlines）從休士頓前往荷蘭阿姆斯特丹的商務艙旅客，因為不滿意機上提供的食物，竟然當場大吵大鬧，導致班機必須緊急改降在芝加哥，行程因此延誤3小時，而該名旅客則將面臨最高3萬7千美金（約新台幣115萬）罰鍰，還可能遭到犯罪起訴。

根據《衛報》報導，這起飛航事故發生在9日傍晚，聯合航空UA20班機於當地時間下午4時20分從喬治．布希洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）起飛後，經過2小時的飛行，便緊急降落在芝加哥歐海爾機場（O'Hare International Airport）。據航空公司內部通報，改降原因是因為一名商務艙乘客對餐點不滿意，在機上大肆吵鬧，被認定造成威脅。警方在班機降落後將該乘客帶走，其餘旅客才繼續飛往阿姆斯特丹，行程前後延誤約3小時。

United Airlines flight forced to divert to Chicago after passenger enraged by ‘meal choice’ https://t.co/Yb2KO650L0 pic.twitter.com/go8WZSiSBE — Alex Dean (@UKTravelBlogger) July 11, 2023

除了造成時間延遲，根據飛航追蹤網站「Flightradar24」的資料顯示，班機降落前曾在芝加哥上空多次盤旋，將燃料消耗到可以順利降落的重量後才著陸。

#UA20 from Houston to Amsterdam jettisoning fuel prior to diversion to Chicago due to an unruly passenger. https://t.co/aAyj03wnLY pic.twitter.com/FzGN6090MC — Flightradar24 (@flightradar24) July 10, 2023

報導指出，聯合航空從休士頓飛往阿姆斯特丹的單程商務艙票價為6,927美元（約新台幣21萬7千元），並為搭乘該艙等的旅客提供完整三餐。根據旅遊網站Live and Let’s Fly的資訊，商務艙的主餐選擇包括烤牛小排、檸檬烤鮭魚，以及鹹乳酪佐野生蜂蜜的義大利通心麵；不過聯合航空沒有解釋乘客對哪一道菜感到不滿。

根據國際航空運輸協會（International Air Transport Association）報告，與2021年相比，2022年乘客鬧事事件增加了47%，平均每568架航班中，就有一班遭滋事乘客干擾。