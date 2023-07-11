相當著名的世界第一艘核子動力航空母艦「企業號」(CVN-65,USS Enterprise)，在2012年就已經除役，理論上進入拆解程序。不過，如今的企業號仍然完整的泊在紐波特造船廠(Newport News Shipbuilding)，因為與核輻射有關的部分，處理起來茲事體大。現在美國海軍發布了環境影響報告的最終草案，評估應如何安全而不留汙染的拆解企業號，並且希望有民營企業出面幫忙，這項工作非常重要，因為其他的老舊核子航艦也將陸續除役，企業號的拆解過程，將是未來大型核動力艦艇退役後工作的示範。

防衛快報(BreakingDefense)報導，這份冗長的環境影響報告，概述了幾十年前的核反應爐要是貿然拆除，可能對生態系統造成的危險，並確定海軍願意採取的哪些方案。同時權衡州政府、聯邦政府部門，以及公眾的意見。

美國海軍表示，他們希望與民間企業簽訂合約，來處置核動力退役艦，雖然美國海軍也有能力自行拆除，但是將會用到公共造船廠的泊位，這對美國海軍的例行工作產生負面影響。

美國海軍目前的退役艦拆除基地，在華盛頓州的普吉特灣造船廠(Puget Sound Naval Shipyard)，不過當地已經有好幾艘退役艦等待拆除，包括游騎兵號(CV-61)、獨立號(CV-62)、小鷹號(CV-63)與星座號(CV-64)。這4艘都是傳統動力的，沒有輻射的問題，但美軍目前就是沒有多餘的人手處理。

美國海軍評估，如果要使用普吉特灣進行企業號拆除工作，估計至少要到2030年以後才會開始，到2040年中期才會完成。海軍希望，民間商業公司可以用「更快、更低的成本」完成這項工作。

美國海軍在發布環境影響評估最終草案後，將保留30天收集各界看法意見，然後再選擇拆除承包商。