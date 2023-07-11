「台電羽球Fun電營」有近350位學童參加。（台電提供／陳淑芬台中傳真）

睽違3年的「台電羽球Fun電營」今天在台灣體育大學開幕，近350位學童參加，還有台電球員所組成的國手級教練指導。台電女子羽球隊領隊廖俊峯在會中表示，，希望將「運動家精神」傳承給更多年輕學子，讓學童學習運動紀律與團隊合作。

「台電羽球Fun電營」自2016年起在暑期開辦，每年保留一成的名額給弱勢學童，邀請弱勢學童體驗玩球樂趣，帶起學童運動風潮，今年營隊以「閃耀青春、Fun電強身」為號召，有近350名學童參加。

台電輸變電工程處處長兼台電女子羽球隊領隊廖俊峯在會中指出，該夏令營隊已停辦3年，今年疫情趨緩，釋出將重辦消息，網路報名首日就爆滿，一度造成塞車、當機。「台電Fun電營」的教練群都是由台電球員所組成的國手級教練，每場次下場指導、陪伴練球，號召力十足。

值得一提的是，台電Fun電營除了關懷弱勢、扎根體壇，更倡導節能減碳，將「ESG」的環境保護、社會責任及公司治理等元素融入營隊活動。此次營隊學員球衣皆採是採用回收寶特瓶再製而成，不僅環保，更具高機能。