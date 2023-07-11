常聽到不少人為達成減重目標而戒吃澱粉，當心可能會對身體帶來許多負面影響。營養師倪曼婷過去就曾指出，「白飯是無辜的」，曾遇到個案完全不碰白飯持續3個月，結果出現一連串身體不適反應，包括高血脂、頭暈、暈眩及情緒不佳；不僅如此，她也曾遇過女性個案，因不吃碳水化合物導致經期大亂，甚至不斷落髮。她強調，不反對用原型食物取代白飯，但不支持長期不吃或僅吃極低量的碳水化合物。

倪曼婷過去曾在臉書專頁「倪曼婷 營養師」發文提到，近年因低醣減碳風行的關係，突然白飯變成萬惡之源。事實上，她表示，碳水化合物是構成熱量的3大營養素之一，本來就是人體主要熱量來源，透過減醣的確能達到減重效果，但減少蛋白質或油脂攝取，體重同樣也會減輕，重點是平時攝取3大營養素的比例分配與總熱量多寡。倪強調，當碳水化合物攝取不足時，蛋白質也只是當熱量燃燒，不要誤以為多吃蛋白質就會變成肌肉。

倪曼婷進一步分享遇過的減重案例，該名個案執行生酮飲食，不吃白飯，每餐約500克重的魚或肉類加上幾顆雞蛋，持續3個月後，瘦了10公斤以上，看似效果顯著，但也開始出現一連串身體不適反應，包括高血脂、頭暈、暈眩及情緒不佳。

除了上述案例，倪曼婷還提到，也曾遇過女性案例因不攝取碳水化合物，導致經期大亂，月經半年沒來，甚至出現不斷落髮的情況。

倪曼婷認為，減醣飲食確實可執行，但較適用在原本就很愛吃大量澱粉者；此外，吃原型食物，如南瓜、地瓜、芋頭、玉米或五穀飯的確會比白飯更好，因含有更多膳食纖維和微量營養素。她強調，不反對用原型食物取代白飯，但不支持長期不吃碳水化合物或是只吃極低量。

倪曼婷提醒，理想減重方式是可以長期使用且不危害身體健康的，以天然健康飲食型態與生活習慣調整來達到減重目的。若想採用特殊飲食法，她建議要在專業醫療人員陪同下，並搭配定期抽血檢驗，以確保身體健康狀態。