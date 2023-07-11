南投市長張嘉哲頒贈3萬元生育津貼，歐陽先生代妻女領取。（南投市公所提供／楊靜茹南投傳真）

南投市人口數跌破10萬人，南投市長張嘉哲將生育津貼從每胎1萬元提高至每胎3萬元，7月1日實施，新政策上路首日凌晨2時許就有女寶寶誕生搶頭香，張嘉哲11日頒贈3萬元生育津貼，女寶寶爸爸出面領取，得知還有南投縣府1萬元生育補助，共可以領4萬元，開心直呼：「好像中了大獎。」

南投縣2022年粗出生率千分之5.07、低於全國千分之5.96，其中南投市年粗出生率4.40，為四大鄉鎮市中最低，南投市公所5月26日提案將生育津貼從1萬元提高至3萬元，獲南投市民代表會通過、7月1日起實施，再加上縣府補助1萬元，南投市每胎能領4萬元起，新政策上路首日凌晨，南投市歐陽太太在衛生福利部南投醫院誕下健康的女寶寶。

南投市長張嘉哲11日頒發3萬元生育津貼支票，由女寶寶爸爸歐陽先生代為領取。歐陽先生說，大寶出生時，只有領取1萬元補助，這次二寶出生，到市公所申請生育津貼時，市公所人員貼心告知可請領3萬元，還是市長張嘉哲親自給予，還有小禮物，「好像中了大獎」，打算將這筆錢存起來，作為孩子教育費，省下一筆開銷。

張嘉哲表示，提高生育津貼只是其中一項福利政策，未來不管在教育孩子、或養育孩子等方面，市公所會推出更多兒福政策，像是成立幼兒園2歲專班等，並在各個地點，以多元的方式，讓南投市處處是教室，讓南投市更適合孩子成長，讓更多年輕家庭定居南投。

南投市公所提醒，今年7月1日起出生的寶寶，只要爸媽其中一人，設籍在南投市滿1年以上，持出生證明、戶籍謄本等文件，到南投市公所社會課申請，就可以獲得每胎3萬元的補助，生兩胎就是6萬元。