天后李玟5日過世，讓外界都相當震驚與不捨，名嘴狄志為在節目上公開李玟私下真面目，表示過去有10年沒見過她，沒想到再見到對方，1個舉動讓他印象相當深刻。

狄志為上《新聞挖挖哇》透露，李玟在參加《我是歌手》前，曾擔任過導師，後來台灣電視台買了版權播放，她也來到台灣宣傳，剛好狄志為擔任記者會的主持人，兩人其實已10年沒見過面，沒想到一見到他竟叫出他的英文名字，並給他一個熱情擁抱，讓狄志為相當訝異。

因此得知李玟離開後，狄志為坦言相當感慨，「婚姻對李玟來講，沒有就算了，但舞台沒有是很痛苦的」，心疼她這麼熱愛舞台，卻受腳傷所苦，「我覺得她是為了大家活，為了她的粉絲活」。

今（11日）是李玟頭七，外傳李玟家人已安排師父在台灣隔海誦經，但她的二姊李思林否認，至於告別式時間，她也表示有確定後一定會通知大家，請耐心等候。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。