北港朝天宮、雲林縣政府今年首次舉辦「北港媽祖66小時短片大賽」，創作者須在66小時完成拍片、剪接，拍攝地以北港朝天宮為核心，輻射整個大雲林，200多名創作者日前頂著大太陽揮灑汗水，金獎得主影片是「We愛987」、銀獎「這班粉腸」、銅獎「陽哥子弟兵攝攝Der」。

這場短片大賽的66小時從6日展開直到8日，7日剛好是節氣「小暑」，來自台灣、馬來西亞、大陸、澳門計200多名創作者滿腔熱「汗」燃燒66個小時，對限時限地拍攝模式是極大挑戰。

參賽者表示，除了曬得紅通通、皮膚脫兩層皮之外，66小時要完成一支5分鐘短片真的好緊張，有人早上9點上工卻遇到一臉倦容對手剛回來休息，原來是拍了一整夜。還有參賽者還特別邀請實力演員跨刀，勢在必得。

不過對參賽者而言，這次短片比賽也讓他們來了一場66小時的旅行、認識雲林北港媽祖文化、品嘗雲林和北港美食、與在地民眾交朋友聊人生，也收穫良多，希望明年再參加一次比賽。

雲林縣政府及朝天宮廟方表示，感謝參賽者大熱天扛著攝影燈光器材，有的奔到古坑山上，有的開到口湖海邊，穿梭雲林北港大街小巷，拍攝最美最精彩最動人的故事，讓世界看見雲林、北港媽祖文化。

2023北港媽祖66小時短片大賽得獎名單為金獎「We愛987」獎金10萬元、銀獎「這班粉腸」獎金5萬元、銅獎「陽哥子弟兵攝攝Der」獎金3萬元；佳作「香菜冰淇淋」、「台灣廟廟廟」、「小心肝映像」、「烏山滑行」、「台北王先生和阮小姐」、「翰安影像」獎金各1萬元；評審團特別獎「媽祖我鄰居」、「好彩頭影像」、「縱虎歸」。