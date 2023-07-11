動感天后「CoCo」李玟5日離世，享年48歲，消息一出為演藝圈投下震撼彈，李玟在音樂上造詣非凡，是華人史上第一位站上美國奧斯卡頒獎典禮的歌手，也是首位香奈兒華裔品牌大使，享譽國際的她驟然過世令外界不捨，今（11）日是李玟的頭七，她兩位胞姊現身殯儀館，神色哀戚，老公Bruce似乎持續神隱。

根據《東網》報導，李玟兩位胞姊李秋林（Carol）與李思林（Nancy）下午3點現身殯儀館，兩人神色哀傷，被問是否會用李玟喜歡的顏色和花佈置，李思林表示「我沒有做過，所以現在要去學習。」

李玟兩位姐姐現身殯儀館。（圖／東網）

李思林曾提議兩岸三地設立李玟的紀念碑，希望世人能記住妹妹的音樂貢獻，文化部表示，李玟一生創下許多華語流行音樂史上的成就，其歌聲更陪伴眾多台灣人的年輕歲月，對於其辭世，文化部深表哀悼及不捨，「有關媒體報導家屬的期盼，文化部將以尊重民間推動相關紀念活動的協助角色，與相關單位、親友保持聯繫。」不過由於李玟是香港人，只是早年在台灣發展，雖然許多網友惋惜她的離世，但還是有人認為不應該在台灣設立紀念，對於將紀念實質化看法不一。

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