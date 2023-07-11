藍營立委王鴻薇、北市議員徐巧芯近日先後揭露民進黨政府金援立陶宛，從半導體到食品採購都簽下不平等條約。國民黨台北市議員鍾沛君表示，她也接到看不下去的從業人員爆料，包括半強迫國內業者採購立陶宛小麥。業者明確反映，立陶宛小麥運輸時程長，小麥容易長出黃麴毒素。行政院明知立陶宛小麥的農藥殘留，毒性（黃麴毒素10ppb）限制，不符台灣規定，但還是要買，直批不但大搞凱子外交，還罔顧國人食安。

鍾沛君今(11日)在臉書發文表示，民進黨政府2021年計畫進口立陶宛小麥，原本是由國發會要求麵粉公會作為窗口，赴立陶宛考察，結果帶回來的樣本，業界普遍興趣缺缺，一是距離太遠，運費太高，其次是立陶宛小麥價格不如美國透明，又不像美國、日本小麥，都有代理商保證。但最關鍵的是，業者明確反映，因為立陶宛小麥運輸時程長，小麥容易因為冒汗結塊長出黃麴毒素。

鍾沛君指出，但麵粉公會不買帳，飼料公會已讀不回，搞得國發會也很為難，在2022年5月11日的那場國安會議上，國發會建議乾脆請台糖購買，用來養豬。問題是當時的氛圍，又是「世界挺台力道前所未有」，又是「Taiwan can help」，而且立陶宛的農業部官員，將在2022年6月訪台參加食品展，可不能讓蔡總統失了東道主的面子，最後專案又交回外交部與經濟部手上，就是要買，隨便你怎麼研究，反正就是要在食品展上，發表使用立陶宛小麥和麵粉配方的成品。

鍾沛君提到，2022年6月22日，蔡總統如願與立陶宛農業部次長共同出席台北國際食品展開幕，並且蒞臨立陶宛館，手作麵包。同天，行政院會議決議，補貼業者採購5萬公噸立陶宛小麥，補貼金額2.4億元，由外交部與經濟部各半分攤。

鍾沛君強調，但更荒謬的是，當天的會議紀錄，行政院明知立陶宛小麥的農藥殘留，毒性（黃麴毒素10ppb）限制，不符台灣規定，蛋白質含量也未達麵粉公會門檻，只能由飼料公會採購，但還是要買。如果毒性被驗出超標，又或者立陶宛小麥運到台灣至少需時45天，導致霉化，損失都由政府承擔。顧了蔡總統的面子，失了納稅人的裡子，還不顧食安！毫無下限的決策模式，如果這不叫「凱子外交」，什麼才叫「凱子外交」？