「4天工作制」到底行不行？南韓大邱市的年輕公務員日前向市長洪準杓提出希望實行「4天工作制」，但向來態度保守的洪準杓竟然直言，「請辭職吧」，引發各界討論。

過去，公務員曾是最受南韓年輕人歡迎的職業，甚至被稱為「神的職業」，吸引力更超越三星等大企業。但近年來，卻有越來越多年輕公務員辭職，主因除了薪資低，不少人也對沉悶保守的職場文化大感不滿。在公職的榮譽感敵不過生活壓力的情況下，還有人喊出，與其考公務員，還不如去打工。

大邱市市長洪準杓7日特別舉行與MZ世代（1980至2000年代初期出生的人）的年輕公務員溝通的活動，以相互問答的形式，希望能了解這一代公務員的心聲，藉由坦率對話，建立開誠布公的溝通平台。

當有人提出希望實行「4天工作制」時，洪準杓卻喊話要對方考慮職辭，直言有這種想法的人其實最好就是辭職不幹。洪準杓表示，公務員每周工作4天的做法不太好，建議如果想要每周只工作4天的人，應該要去能允許這種模式工作的地方。

其實當「4天工作制」在全球引發討論之際，洪準杓就不斷表示，目前還不到人工智慧的時代，要把「4天工作制」普及到整個產業還為時過早。