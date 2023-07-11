桃園中壢區公所與桃園戶外教育及海洋教育中心辦理客庄走讀營，11日帶領學生赴新屋探訪范姜古厝，認識過去范姜家族來台並落腳新屋的故事。（中壢區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區公所與桃園市戶外教育及海洋教育中心辦理為期5天的「客庄百年大圳與客家埤塘歷史文化走讀營」，透過跨領域資源整合，辦理多元戶外教學，帶領學子以「水從哪裡來？」為主題，關心桃園各區客庄歷史文化與發展，盼提升愛鄉意識，增進學習客語動力。

客庄走讀營昨自中壢老街溪出發，今由導覽教師與客語教師群率16名國中小學子到新屋，探訪永安漁港、保生宮、范姜古厝等地，並認識新屋沿海規模最大、歷史最悠久的蚵間石滬群，還體驗「熝湯粢」客家麻糬DIY。

從實地走訪間，認識新屋歷史發展及特別的海客文化，儘管天氣炎熱，學生們仍熱情參與，後續3天將造訪桃園大圳、三坑老街、石門大圳、菜公陂等地。參與學生分享，從小在中壢長大，不曾主動瞭解過其他地區的客家文化，參與走讀營能實際走訪讓他獲益良多。

桃園市客家局長林昭賢指出，桃園海洋客家既耕田又耕海的特性，使族群與環境關係非常緊密，走讀營要讓學生體驗到「桃園千塘鄉」的風光魅力及水與環境的共融生活。

東興國中校長林祺文說，透過走讀營盼讓學子瞭解客家人如何與海共生，見證范姜家族胼手胝足的「起新屋」、展現團結與共榮的牽罟文化、承載祖先智慧的百年石滬，認識海客人的智慧。

中壢區公所表示，客庄走讀營帶領學生瞭解客家水文與聚落建築意義，提供與自然環境互動機會，學習客家先民尊重大自然與環境共生觀念，盼提升學子愛鄉愛土意識及SDGs永續保育觀念，進而增進學習客語動力。