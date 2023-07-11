金鐘男配角温昇豪主演的《最佳利益3-最終利益》，和金鐘男主角李銘順主演的《八尺門的辯護人》，接檔登場，2人日前出席記者會。身為客家人的温昇豪，特別送上客家小炒為好友加油打氣，李銘順直呼壓力大，因為知道《最佳利益》系列反應非常好，開玩笑對温說：「兄弟，你們幹嘛那麼強！」

2人一見面，温昇豪就先發現他們劇中穿著的法袍顏色大不同。李銘順在《八尺門的辯護人》飾演公設辯護人，公職的律師袍為綠色，温昇豪扮演檢察官是紫色法袍，轉任律師後改為白色。温昇豪當下解釋服裝顏色與職務上的差異，讓在場工作人員驚喜現學到法律小常識。

温昇豪盡地主之誼帶來客家小炒讓好友品嚐，每回去新加坡都受到李銘順照顧，帶他去吃好料，這次他來台灣，當然要讓他品嚐道地的料理，笑說：「應該不用餵他吃吧？我怕被文芳姐揍。」李銘順大笑回應：「你餵才沒問題。」老婆范文芳也是客家人，因此他去熱炒店必點這道菜。

李銘順不忘推薦《八尺門的辯護人》，導演唐福睿不僅是同名原著小說作者，擁有不少讀者喜愛並且作品也獲獎肯定，他又是擔任這部戲的編劇及導演，「這麼有才華的導演一定要支持他。」

由於劇情探討人性，故事也描述正義和真相，李銘順認為，大家在看這部戲時會找到自己想要的答案。站在一旁的温昇豪聽聞李銘順推薦新戲心有戚戚焉，「他在講得好像是我在《最佳利益》系列時的宣傳！」温昇豪也不忘替好友向劇迷喊話：「大家看《最佳利益3》還有餘溫的話，就把這股餘溫延續到《八尺門的辯護人》。」

《八尺門的辯護人》7月16日起，每週日晚間8點在八大戲劇台播出。