基北區高中免試入學分發結果今天公告，報名人數3萬3091人，錄取3萬2313人，錄取率97.64％。台北市教育局統計，台北市私立高中缺額率69.78％，相較111學年度降低10％，公立高中則是全部額滿，8月可辦理續招。

112學年度基北區高級中等學校免試入學與特招考試分發入學結果，已在上午11時公告。台北市教育局表示，總報名人數為3萬3091人，包含一般生3萬2044人、特殊生1047人，基北區免試入學共錄取3萬2313人，錄取率97.64％，另特招考試分發入學錄取人數為103人。

教育局表示，本學年度免試入學分發超額比序仍採總積分108方案，選填前5志願即獲錄取者計有95.9％，未獲錄取者675人，佔總報名人數2.04％。

中等教育科長黃喬偉表示，112學年度台北市私立高中缺額率為69.78％，111學年度缺額率為79.78％，台北市公立高中則全部額滿。

教育局表示，尚有缺額高中職將在8月辦理免試入學續招，未錄取、未報到或報到後放棄錄取資格者，均可報名參加，經教育局核准後，可辦理續招學校名單，將在8月1日前公告於免試入學續招資訊網。